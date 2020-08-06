«روبرت كوخ» يرجع زيادة أعداد الإصابة بكورونا إلى التقصير في الالتزام بقواعد الوقاية

أرجع رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تم تسجيلها اليوم الخميس، إلى التقصير الأسبوع الماضي في الالتزام بالقواعد السلوكية للحد من انتشار الفيروس.

وقال لوتار فيلر اليوم الخميس إنه ليس واضحا إذا ما كانت زيادة الأعداد بشكل كبير حاليا تعد بداية موجة ثانية لانتشار الوباء أم لا.

وفي سياق متصل دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين في بلاده إلى الالتزام بقواعد النظافة الصحية على خلفية زيادة أعداد الإصابات بكورونا مجددا.، وقال الوزير اليوم الخميس:" لنبقى يقظين، ولنلتزم بالقواعد"، محذرا من أن الفيروس ينتشر عندما تسنح له الفرصة غير مبال بفترة العطلة.

وأعرب شبان عن اعتقاده بأن الحفاظ على مسافة التباعد وارتداء الكمامة وغسل اليدين " ثمن ضئيل" إذا كان لدى أحد تشكك في مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها الجائحة.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن صباح اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1045 حالة إصابة، ليزيد إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بداية تفشيه في ألمانيا حتى الآن إلى 213067 شخصا على أقل تقدير.

وبحسب تقديرات المعهد ، تراجع عدد إعادة إنتاج الفيروس إلى 9ر0 أمس الأربعاء، فيما كان يبلغ 02ر1 أول أمس الثلاثاء، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل الإصابة بالفيروس إلى شخص آخر تقريبا.

وبلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا حتى الآن 9175 حالة، فيما تغلب 195200 شخص على الإصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب بيانات المعهد.