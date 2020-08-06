انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في أمريكا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن نحو 2ر1 مليون شخص تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا الرقم تراجعا بواقع 249 ألف طلب مقارنة بالطلبات التي تم تسجيلها في الأسبوع قبل الماضي، وأول انخفاض يتم تسجيله خلال ثلاثة أسابيع.

كما أن هذه أدنى إجمالي طلبات إعانة بطالة أسبوعية يتم تسجيله منذ أسوأ فترة لتفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، عندما بلغت طلبات الإعانة الأسبوعية أكثر من 6 مليون طلب.

وتشير البيانات إلى أن هذا الأسبوع الـ20 الذي تتجاوز في طلبات إعانة البطالة مليون طلب، وهو عدد كان يعد غير مسبوق قبل تفشي فيروس كورونا، عندما كان نادرا ما تتجاوز طلبات إعانة البطالة 100 ألف طلب، مما يشير إلى استمرار الضرر الذي خلفه تفشي فيروس كورونا على سوق العمل.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من وطأة تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 8ر4 مليون حالة مؤكدة، وهو أعلى من أي دولة أخرى.