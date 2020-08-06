استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ويحل محله أحد صقور الجمهوريين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، استقالة بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، فيما أعلنت أن أحد صقور الحزب الجمهوري البارزين إليوت أبرامز سوف يحل محله .

وكان هوك يمثل السياسة الأمريكية تجاه إيران. وكان له دور فعال في تنظيم دول المنطقة ضد طهران في السنوات الأخيرة، في حين المح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد غير واضح المعالم.

وكان الرئيس دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي متعدد الجنسيات لعام 2015 مع إيران وشدد العقوبات على البلاد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "الممثل الخاص هوك كان المسؤول الذي اخترته لتولي الشأن الإيراني منذ أكثر من عامين وحقق نتائج تاريخية في مواجهة النظام الإيراني".