رفع كفاءة الإضاءة وسط الإسكندرية ضمن خطة تطوير العشوائيات

شن اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالحي، حملة لتدعيم شبكة الإضاءة العامة، وخطة تطوير العشوائيات، وجار المتابعة والعمل مستمر.



وقال يوسف إنه استمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي، انتهت أعمال تركيب الاذرع الحديدية والكشافات بمنطقة الحضرة الجديدة، في إطار خطة رفع كفاءة الإضاءة العامة بالمنطقة.



وأشار إلى أن أعمال الحملة تتضمنت تركيب عدد ٧٥٠ ذراع حديد بكشاف ليد ١٠٠ وات، و٥٠ عامود إضاءة بكشاف ليد ١٥٠ وات، ضمن خطة تطوير العشوائيات.