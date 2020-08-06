الكردي يرافق رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى لتفقد مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة

رافق الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأربعاء خلال جولة رئيس الوزراء، لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة.

وأستمع رئيس الوزراء إلى شرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول فروع مدينة الأبحاث العلمية، حيث تضم المدينة ٦ معاهد بحثية، منها معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ومعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، ومعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة، ومركز التميز العلمى للدراسات قبل الاكلينيكية للأدوية، والذى يهدف إلى المشاركة مع باحثين من الجامعات ومراكز البحوث الأخرى للنهوض بأبحاثهم التطبيقية في مجال تطوير المركبات الدوائية واللقاحات.

وأشار الوزير إلى أن المركز يعتبر مشاركاً من خلال أحد مشاريعه القائمة في تطوير علاج لفيروس كورونا، من خلال توقيع بروتوكول علاجي لفيروس كورونا المستجد عن طريق توليف أنسجة مزينة بجزيئات النانو مقاومة للبكتيريا والفيروسات، وقد نجح المركز في اختبار عدة أدوية ومركبات مصرح باستخدامها تعمل كمضادات للفيروس.

تقديم إمكانيات الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية للتطبيقات التى تحتاج إلى قدرات حسابية وتخزينية عالية، وإجراء الأبحاث الخاصة بالحوسبة السحابية، وتعزيز الخبرة التي يتمتع بھا الفريق البحثي في الحوسبة السحابية .

من جانبها أشارت الدكتورة مها الدملاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، إلى أن المدينة يتواجد بها ٥ معامل مركزية هي: المعمل المركزي للخدمات التعليمية والتقييم البيئى، والمعمل المركزى لخواص المواد الفيزيائية و الميكانيكية ، والمعمل المركزى للتركيب الدقيق والبلورى للمواد، والمعمل المركزى للتحاليل الكيميائية والحيوية وأحدثها معمل القياسات التحليلية .

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن المعامل المركزية تم اعتمادها وفقاً لأيزو ( 17025 ) وتضم أحدث الأجهزه العلمية التى تساهم مع معظم المصانع والشركات المحيطة فى المحافظة على البيئة وتحليل العينات لجهاز مركز ومدينة برج العرب الجديدة فى مياه الصرف والهواء وتقديم الاستشارات البيئية مدفوعة الثمن و الحلول الفنية للصناعة والتحاليل الميكروبية والكيميائية لمياه الشرب و ضبط جودة الصرف بيئياً.