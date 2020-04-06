أمريكا: الصين أصبحت أكثر عدوانية في مواقفها خلال الأشهر الأخيرة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن دعمه وتأييده لجهود شركاء وحلفاء بلاده في المواجهة مع الصين التي قال إنها أصبحت أكثر عدوانية في الآونة الأخيرة.

وقال إسبر، خلال مشاركته في منتدى أمني ​​سنوي ينظمه معهد آسبن: "أصبحت الصين في الأشهر الأخيرة، وخاصة مع ظروف الوباء، تتخذ مواقف أكثر عدوانية، وهم يحاولون تحويل هذه المأساة لصالحهم لأغراض دعائية، لكنني أعتقد أنهم بالغوا في تقدير قدراتهم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي مهاجما بكين بقوله: "نراهم كيف يحاولون استعراض عضلاتهم في بحر الصين الجنوبي، لقد أغرقوا قبل بضعة أشهر قارب صيد فيتنامي، وهم يواصلون لي أذرع الآخرين، ونشر القوات على طول خط الهدنة مع الهند".

ورأى إسبر أن أفعال السلطات الصينية "لا تتماشى مع الأعراف الدولية وقواعد السلوك"، مشددا على أن "العديد من شركائنا وحلفائنا يردون أيضا على هذا الأمر".

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي في هذا السياق بالدرجة الأولى "بالأستراليين، وكذلك البريطانيين، الذين لم يسمحوا لشركة هواوي الصينية بالتغلغل في منظوماتهم"، وأشار إلى أن "أستراليا اعتمدت سياسة دفاعية استراتيجية جديدة، تتضمن تخصيص أموال على المدى الطويل".