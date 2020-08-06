ماكرون يشترط وضع حد للفساد والبدء بالإصلاحات لدعم لبنان

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أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس أن زيارته إلى بيروت للتعبير عن صداقة ومحبة لبنان وللتضامن معه ومساعدته ، متعهدا بترتيب مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مطار بيروت اليوم: "نعرف أن الأزمة كبيرة وهي سياسية واقتصادية وضحيتها هو الشعب اللبناني ونحن هنا للتحاور والتنسيق مع المسؤولين".

وأضاف: "سنخوض حواراً صريحاً مع المسؤولين ولضرورة وضع حد للفساد والبدء بالإصلاحات كشرط للدعم"، لافتا إلى أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تنفذ إصلاحات .

ووصل الرئيس ماكرون إلى مطار بيروت في زيارة تضامنية إلى لبنان تستمر عدة ساعات بعد انفجار مرفأ بيروت .

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون في استقبال نظيره الفرنسي بمطار بيروت بحضور وزيري خارجية فرنسا ولبنان جان ايف لودريان وشربل وهبه.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي بجولة ميدانية في بيروت ويلتقي الرئيس ماكرون خلال زيارته الرئيس عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد يومين من انفجار 2750 طنا من نيترات الامونيوم بمرفأ بيروت ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن صباح اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 137 قتيلا ، ونحو خمسة آلاف مصاب.