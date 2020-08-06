مخاوف في لبنان من تأثير حادثة انفجار المرفأ على جهود مكافحة كورونا

توقفت اختبارات وعلاجات فيروس كورونا في عدد من المستشفيات الكبيرة في العاصمة اللبنانية تحت ضغط تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الأول الثلاثاء، ما أثار مخاوف من أن يؤثر هذا على جهود مكافحة فيروس كورونا في البلاد.



وقال محمود حسون، الطبيب في مستشفى رفيق الحريري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بالطبع، تضررت بعض المستشفيات التي كانت تجري اختبارات كورونا وتعتني بمرضى الفيروس، مثل مستشفيي سان جورج والجعيتاوي، بشدة جراء الانفجار واضطرت إلى التوقف".



وشدد على أن مستشفى رفيق الحريري لا يزال يجري اختبارات كورونا كالمعتاد.



وقال سليمان هارون، رئيس نقابة المستشفيات الخاصة، :"لقد أدى الانفجار إلى توقف إجراء اختبارات فيروس كورونا، فمعظم المستشفيات مشغولة بضحايا الكارثة والعدد الكبير من الجرحى، فقد أصبح لهم الأولوية".



ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة قرابة خمسة آلاف آخرين، فضلا عن أنباء عن عشرات المفقودين.



ورغم تراجع الاختبارات، أعلنت السلطات أمس تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 48 ساعة السابقة، وهو رقم مرتفع نسبيا بالنسبة لتحديثات لبنان اليومية للإصابات.



وحتى الآن، سجل لبنان 5417 حالة إصابة بكورونا و 68 حالة وفاة.