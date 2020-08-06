ترامب: ما حدث في بيروت فظيع ولا أحد يستطيع الجزم بالأسباب

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ما حدث في بيروت فظيع ولا أحد يستطيع الجزم بالأسباب.

وكان ترامب، قال أمس إن جنرالات أمريكيون يرجحون أن انفجار مرفأ بيروت إثر هجوم أو قنبلة.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.