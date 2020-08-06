رئيس أوكرانيا يزور الجبهة في شرق البلاد بعد تطبيق الهدنة

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى الجبهة الشرقية للبلاد بإقليم دونيتسك، أهمية التوصل لهدنة دائمة في المنطقة.

وقال الرئيس/ 42 عاما/ وفقا لبيان صدر عنه اليوم الخميس: "نكافح من أجل ألا يتم انتهاك هذه الهدنة".

وأظهرت صور الزيارة كيف تفقد الرئيس وهو يرتدي قميصا واقيا، من مركز لقوات الحكومة، مواقع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأضاف الرئيس: "لو أن كل شيء سار وفقا لما نراه، سيسود الهدوء الدائم وسننتقل مباشرة إلى الخطوات التالية من إيقاف الحرب".

وجرى في السابع والعشرين من يوليو الماضي التوصل لهدنة في القتال الدائر شرقي أوكرانيا منذ 2014 ، بين قوات أوكرانية وانفصاليين موالين لموسكو.

ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك الهدنة.

وقال تقرير لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، إن الهدنة الجديدة جرى انتهاكها أكثر من 150 مرة منذ إقرارها.

ولم تسجل قوات الحكومة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ أية خسائر بين صفوفها.

وأودت الحرب في شرق أوكرانيا على مدار السنوات الماضية بحياة أكثر من 13 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.