استقالة مفاجئة للمفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية

تقدم ستيفن أكارد، المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالتحقيق في ملفات يحتمل أن تكون "محرجة" بالنسبة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس الأربعاء، باستقالته، في خطوة مفاجئة بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه.

وسبق وأن عمل أكارد لفترة طويلة مساعدًا لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وكان وصوله في مايو لمنصب المفتش العام الذي يهدف إلى مراقبة عمل الخارجية الأمريكية، قد فسر على نطاق واسع بأنه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجيّة، إن أكارد أبلغ زملاءه بأنه "يعود إلى القطاع الخاص بعد سنوات من الخدمة العامة"، مضيفا: "نحن ممتنون له على تفانيه حيال الوزارة وبلادنا".

من جهته، أعلن بومبيو في مؤتمر صحفي أن "لا علاقة له بمغادرة أكارد لمنصبه".

وتأتي استقالة أكارد في وقت يضع مكتب المفتش العام اللمسات الأخيرة على تقرير عن إطلاق بومبيو إجراء طارئ قبل عام سمح بتجاوز الرئاسة للكونجرس لبيع أسلحة للسعودية.

وكان ترامب أقال سلف أكارد، ستيف لينيك، بناء على طلب صريح من بومبيو، وذلك بينما كان يعمل لينيك على التحقيق في هذه القضية.

وكان لينيك فتح أيضا تحقيقًا حول شكاوى تتهم بومبيو بتكليفه موظفا حكوميا تنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.

وستقوم بمهام أكارد موقتا نائبته ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة طويلة في مكتب المفتش العام.