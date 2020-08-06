أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الخميس، تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 5. 1 مليار يورو، مقابل أرباح قدرها 226 مليون يورو، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت خسائر الشركة خلال الربع الثاني بعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار إلى 7. 1 مليار يورو، مقابل أرباح قدرها 754 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم الخفض الكبير في النفقات.

وقد خفضت الشركة نفقات التشغيل خلال الربع الثاني بنسبة 59 في المئة.

في الوقت نفسه، استفاد قطاع خدمات الشحن الجوي والنقل من استقرار الطلب، حيث حققت شركة لوفتهانزا كارجو أرباح تشغيل قدرها 299 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر قدرها 9 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات لوفتهانز، خلال الربع الثاني بنسبة 80 في المئة إلى 9. 1 مليار يورو مقابل 6. 9 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ بسبب انهيار الطلب على خدمات السفر الجوي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أغلب إيرادات المجموعة من خلال شركتي الشحن الجوي لوفتهانز كارجو ولوفتهانزا تكنيك للصيانة، إذ حققتا إيرادات قدرها 5. 1 مليار يورو.

وبلغ عدد الركاب الذين نقلتهم طائرات لوفتهانز خلال الربع الثاني من العام الحالي 7. 1 مليون راكب بانخفاض نسبته 96 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت طاقة تششغيل الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 95 في المئة سنويا.

وبلغ معدل الإشغال على متن طائراتها خلال الربع الثاني 56 في المئة بانخفاص قدره 27 نقطة مئوية عن العام الماضي.