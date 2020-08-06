اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد التزامها بوقف العمل بكل الاتفاقيات مع إسرائيل

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها بقرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في مايو الماضي "ككل لا يتجزأ".

وشددت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها برئاسة عباس على "عدم تجزئة القرار الفلسطيني وقف العمل بالاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي" ردا على مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

واستمعت اللجنة التنفيذية بحسب البيان من عباس إلى شرح عن آخر التطورات السياسية، وخاصة المُتعلقة بمواجهة وإسقاط مخطط الضم الإسرائيلي وخطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

وأكد عباس أن اتصالاته مع الأشقاء من القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى "أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والأبرتهايد(الفصل العنصري)".

وشددت اللجنة التنفيذية على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم وضد خطة السلام الأمريكية والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات.

كما أكدت أنه "في حال أقدمت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على سُلطة الاحتلال (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949".