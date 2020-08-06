إيران تسجل 2634 إصابة جديدة بكورونا و174 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17976 بعد تسجيل 174 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الصحة الإيرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية، إنه تم تسجيل 2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 320117 إصابة منذ بدء تفشي الوباء".

وأضافت الوزارة أن "4156 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة".

وأكدت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 277463 شخصا حتى الآن، وتم إجراء أكثر من 6ر2 مليون فحص تشخيص كورونا في مختلف مناطق البلاد.