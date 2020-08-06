وزير الري يوجه بالتنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قطاع بتطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين، لتوفير مكونات مشروع الري الحديث وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة، لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وكذلك وكلاء الوزارة بالمحافظات، في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وشدد وزير الري على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.

وكلف عبد العاطي، المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه يومين.

وأكد استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية "التوسع الأفقي، الري، الخزانات، تطوير الري" ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح وترسية وإسناد الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر ، ليصل الإجمالي إلى 3360 كيلومترا، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الآن بلغ 2400 كيلو وما تم تنفيذ 160 كيلو، وجارى تنفيذ 200 كيلومتر.

كما كلف عبد العاطي بقيام مصلحة الري باتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية لإنهاء طرح كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، وسرعة الإفادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر ويرفق مع التقرير الأسبوعي الدوري لأعمال تأهيل الترع وبيان ( ما تم تنفيذه – الجاري تنفيذه – الجاري إعداده للطرح).

وفيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري إن الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 360 ألف فدان منهم 63 ألفا خلال الفترة الماضية، وأنه جاري الطرح والإسناد لزمام 87.25 فدان، وقد تم عمل إنذارات لزمام 29152 فدانا ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ 4836 فدانا.

ووجه وزير الري بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرا لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

من جانبه، قال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إنه جاري إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادي الجرافي والعديد من الأعمال المقترحة، علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضه للسيول.

وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية أنه يتم التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخرا وكذلك جسور الترع والمصارف، كلف الدكتور عبد العاطي، مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، حيث تم تطهير 14 مخر سيل والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة نهو كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول، وكذلك التأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

وشدد وزير الري على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات وأية طوارئ تحدث بالمنطقة.

وفيما يخص إزالة التعديات وسداد رسوم والتراخيص على نهر النيل، شدد عبد العاطي على سرعة تحديث محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلي المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية ومتابعة عدم تكرار التعدي والتأكيد على إزالة كافة التعديات في مهدها، قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمراجعة موقف تنفيذ إزالة التعديات بكافة المحافظات، وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة عقد اجتماع مع غرفة العائمات السياحية والفندقية والجهات المعنية لمناقشة ودراسة آلية تحصيل الرسوم.

وحول إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كلف وزير الري، اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بدراسة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في منطقة غرب الدلتا، وخاصة مصرف العموم وتحديد بدائل الاستفادة منها بعرض تقرير اللجنة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.

وأكد عبد العاطي استمرار قيام جميع أجهزة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ومراعاة التعقيم بصفة مستمرة.