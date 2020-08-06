ضبط 4 أطنان لحوم منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن، من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بمركز ومدينة بني سويف، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص يضم كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ثلاجة لحوم بدون ترخيص تحتوى على 1500 كجم لحوم و1000 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1500كجم فراخ منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.