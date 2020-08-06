السعودية تعلن نجاح مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي

رفع الدكتور بندر بن محمد حمزه حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على نجاح موسم حج هذا العام 1441.

وأعلن عن الانتهاء من أعمال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي لحج هذا العام.

وقال: تم تنفيذ جميع أعمال نسك حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤١ خلال الوقت الشّرعي وفقًا للطلبات التي تم استقبالها عبر المنصّة الإلكترونية للمشروع من جميع أنحاء العالم ، بالاضافة إلى الطلبات التي تم استقبالها من وكلاء التّسويق المتعاقدين مع المشروع.

وأضاف: رغم رمزية الحج هذا العام لظرف وباء كورونا الذي انتشر في العالم، الا أن المشروع وضع خطة لاستقبال الطلبات على الهدي والأضاحي، وبلغ إجمالي مانفذه هذا العام بمشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة (50110) رأسا من الأغنام وفق إجراءات احترازية واشتراطات صحية مشددة للعاملين طوال فترة التّشغيل.

وخضعت جميع أنعام النّسك للفحص البيطري في المحاجر البيطريّة في بلدان الاستيراد قبل نقلها الى ميناء جدة الإسلامي، ليتم الكشف عليها مرة أخرى ظاهريًا ومخبريًا من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة في ميناء جدة قبل نقلها إلى المجازر الرئيسة بمكة المكرمة ليتم مجدّداً استكمال مراحل الكشف الشّرعي، والفحص البيطري على أجزاء الذبيحة أثناء عمليات التّشغيل.

وثمّن الدكتور حجار التّعاون الوثيق مع الأجهزه الحكومية التي ساهمت في انجاح أعمال المشروع، وأثنى على جهود أعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المكلفة بمراقبة ومتابعة أعمال المشروع والمكونة من: وزارة الداخلية،وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الحج والعمرة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

وأوضح الدكتور حجار أنه خلال يوم العيد، وأيام التّشريق تم توزيع كمية من لحوم الهدي على فقراء الحرم من خلال الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وفق برنامج معد للتوزيع تتوفر فيه الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الذي أنشئ في عام 1983 يعتبر أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم، وهو مشروع خيري، غير ربحي ويحظى بدعم غير محدود من المملكة، وهو يقوم بأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي والصدقة والعقيقة نيابة عن الحجاج، ومن يرغب من المسلمين، ويتولى البنك الإسلامي للتنمية مهمة ادارة هذا المشروع التّقني العملاق منذ إنشائه، ومع تزايد الحجاج ازداد الطلب على الهدي والأضاحي فقد وصل عدد الأَنْعَام في حج عام 1440 أكثر من مليون رأس وقام المشروع بتنفيذها وتوزيع لحومها على فقراء الحرم، بالاضافة الى نقلها وتوزيعها إلى المستحقين من المسلمين في أرجاء العالم الاسلامي.

وأضاف ان المشروع شهد نجاحات متتالية أبرزها:

- أنه يسّر على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة.

- حافظ المشروع على بيئة المشاعر المقدسة.

- ضمن ايصال لحوم الهدي والاضاحي لمستحقيها من فقراء الحرم، والمحتاجين في العالم الاسلامي.

- تحقق الاستفادة من كامل مكونات الذبيحة.

والمملكة بصدد توسعة وتطوير المشروع وادخال تقنيات جديدة لمقابلة الطلبات المتزايدة للاستفادة من خدمات المشروع.

وأكد حجّار أن المشروع مستمر في تلقي طلبات الصّدقات، والفدو والعقيقة طوال العام، من خلال المنصة الإلكترونية للمشروع.