فيتنام: الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيعزز الاقتصاد المتضرر من كورونا

قال نجوين شوان بوك رئيس وزراء فيتنام في العاصمة هانوي، اليوم الخميس، إن اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التطبيق في بداية الشهر الحالي، يفتح فرصا لتعزيز اقتصاد فيتنام.

وحث بوك، في كلمة افتتاحية له أمام مؤتمر حول سبل تعظيم الاستفادة من الاتفاق، السلطات الفيتنامية على ضمان التزام الشركات العاملة في فيتنام بالمعايير الدولية بالنسبة لحقوق وأوضاع العمال، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البيئة.

كما أعرب عن آمله في أن يضمن الاتفاق وصول المنتجات الفيتنامية إلى المعايير الأووروبية وتوفير المزيد الوظائف الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن الاتحاد الأوروبي سوق تفرض اشتراطات صارمة في الجودة؛ لذلك فإن اتفاق التجارة الحرة يفتح فرصًا أمام فيتنام لكي تبتكر نموذج النمو الخاص بها ويشجع الشركات على التحسين والقبول بالقواعد الجديدة الأشد وخلق وظائف جديدة.

وسيؤدي اتفاق التجارةالحرة بين فيتنام والاتحاد الأوروبي في النهاية، إلى إلغاء 99 في المئة من الرسوم الجمركية على منتجات الجانبين وإلغاء الحواجز غير الجمركية بينهما وفتح أسواق الخدمات والتعاقدات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي.

وأعرب بوك، عن آمله في أن يساعد الاتفاق في تخفيف حدة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن كل الاقتصادات الكبرى والشركاء الرئيسيين لفيتنام، مثل الولايات المتحدة والصين واليابان، عانت من تراجع قياسي في معدلات النمو الاقتصادي، وحتى الاتحاد الأوروبي يعاني من تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال 2020.