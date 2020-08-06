وكيل زراعة البحيرة يتفقد أحد مزارع «ملء الفراغات» للثروة الحيوانية

أجرى المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زيارة لإحدى مزارع الثروة الحيوانية بناحية منشية المغازي بمركز المحمودية والحاصلة على قروض من ضمن مشروع وزارة الزراعة "ملء الفراغات"، والذي يقدم كافة الدعم للمزارع من أجل مواصلة الإنتاج لتوفير اللحوم والألبان للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك للوقوف على مدى جدية تعاقدها مع وزارة الزراعة.

وأكد وكيل الوزارة، أن المزرعة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء وهي أحد المصادر المتجددة للطاقة، والتي تعدّ مصادر غير منتهية الإمدادات، ونظيفةً غير ملوثة للبيئة حيث تم زيارة غرفة التحكم وتفقد الأجهزة، مشيدًا بتلك التجربة الناجحة، كما تم زيارة مركز تجميع الألبان ووجه بسرعة استصدار التراخيص الخاصة بمجمع الألبان.

وأشار إلى متابعته عن قرب لجميع مراحل رفع الكفاءة والتشغيل وتذليل جميع الصعاب التي يواجهها المربين، وكذلك القطاع الخاص، والااستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الااقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.