أمن لبنان يشكل فرق لإجراء فحوصات الـDNA لذوي المفقودين إثر انفجار بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، عن تشكيل فريق عمل من الضباط بقسم المباحث العلمية، لتوثيق عملية التعرف على الجثث المجهولة والمفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت.



وطالبت المديرية من ذوي المفقودين، وفقًا لما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية، الحضور لأخذ العينات اللازمة لإجراء فحوصات الـ "DNA"، بهدف التعرف على الضحايا مجهولي الهوية.



واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.