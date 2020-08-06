الرئاسة اللبنانية: عون طلب من ماكرون صور الأقمار الصناعية للانفجار ببيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تزويد لبنان بالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الفرنسية خلال توقيت حدوث الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل يومين.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن عون أوضح للرئيس الفرنسي أن هذه الصور من شأنها توفير معطيات إضافية تساعد في مسار التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن "ماكرون" وعد بتوفير هذه الصور في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، مبديًا دعم بلاده للبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.