العاهل السعودي يأمر بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

(د ب أ)

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء الأربعاء "عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المساعدات تأتي "بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت".