 فريق إغاثة هولندي يصل إلى بيروت للمساعدة في جهود الإنقاذ - بوابة الشروق
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فريق إغاثة هولندي يصل إلى بيروت للمساعدة في جهود الإنقاذ

أمستردام - د ب أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:22 م

وصل فريق هولندي قوامه 64 من رجال الإنقاذ إلى بيروت في وقت مبكر، صباح اليوم الخميس، لكنه لم يتمكن من المشاركة في عمليات البحث عن ناجين في الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية أمس الأول الثلاثاء.

ويستكشف فريق "أوسار دوت إن إل" الوضع، لكنه لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من السلطات اللبنانية، حيث كان التنسيق على الأرض صعبا، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الهولندية "إن أو إس".

وكان الفريق وصل أثناء الليل، وتلقى إحاطة موجزة من قوات الطوارئ الوطنية اللبنانية صباح اليوم الخميس.

ووفقا للمتحدث باسم الفريق، أرسلت وزارة الخارجية في هولندا الخبراء، ومعهم 18 طنا من المعدات و8 كلاب بوليسية مدربة. ويأتي ذلك استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية بإرسال متخصصين في إنقاذ الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض.

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