محافظ بورسعيد يلتقي عدد من المعلمين ويشيد بدورهم في تعليم وتجهيز الطلاب للمستقبل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بعدد من المعلمين، وبحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك في اطار المتابعة المستمرة للمحافظ للعملية التعليمة ومتابعة أخر المستجدات .



وقال محافظ بورسعيد، إن المعلم يلعب دورًا محوريًا في العملية التعليمية فهو صاحب رسالة يؤديها تجاه الطلاب ويغرس القيم الإيجابية لديهم ويكسبهم السلوك والمهارات الإيجابية



وأوضح أنه ينتظر المزيد من الجهد والعرق والمثابرة من أجل مصلحة الطلاب، مشيرًا إلى أن المعلم القوى هو الذي يستحوذ على عقل الطالب ويجتهد من أجل توصيل المعلومة وتقويم وتعديل سلوكه بشكل غير مباشر.



وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها القائمين على المنظومة التعليمية، مشددًا على أن انضباط العملية التعليمية تعد مسؤولية مشتركة من ولي الأمر والطالب والمعلم والتربية والتعليم، وأن المعلم يقع علية العامل الأكبر في تشجيع الطالب على الذهاب إلى المدرسة وإعطاء أفضل ما عنده من معلومات للطلاب.



وأضاف أن تجربة تعليم بورسعيد الرائدة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة أصبحت نموذج نال كل استحسان وإشادة من الجميع.