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تراجع أرباح مجموعة كريدي أجريكول الفرنسية خلال الربع الثاني

باريس - د ب أ:
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 10:22 ص

أعلنت مجموعة كريدي أجريكول جروب المصرفية الفرنسية التي تتكون من بنك كريدي أجريكول وريجونال بانكس، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.48 مليار يورو مقابل 1.81 مليار يورو خلال الفترة نقسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 18.2% سنويا.

 

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 4.6% إلى 8.10 مليار يورو مقابل 8.49 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وحقق بنك كريدي أجريكول خلال الربع الثاني من العام الحالي أرباحا قدرها 954 مليون يورو بانخفاض نسبته 21.9 عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت الأرباح 1.22 مليار يورو.

 

وتراجعت الإيرادات ربع السنوية للبنك بنسبة 4.9% إلى 4.9 مليار يورو.

 


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