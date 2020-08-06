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أعلنت شركة سيمنس الألمانية، اليوم الخميس، أن نتائجها في الربع الثالث من السنة المالية 2019/2020 تجاوزت التوقعات على نحو ملحوظ.

وأرجعت الشركة هذا التطور في المقام الأول إلى النتائج الجيدة لقطاع "الصناعات الرقمية"، مشيرة إلى أن أرباح التشغيل بعد تعديلها ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى نحو 8ر1 مليار يورو.

وكان لإجراءات التقشف تأثير إيجابي على هذه النتائج.

وتوقع محللون تراجع نتائج سيمنس خلال الربع الثلاث.

وأثرت جائحة كورونا على الطلبيات التي تراجعت قيمتها بنسبة 7% لتصل إلى 4ر14 مليار يورو في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.

في المقابل، ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 5% لتصل إلى 5ر13 مليار يورو لتحقق نتيجة أفضل مما كان متوقعا.

وقد تراجع صافي ربح الشركة من نحو مليار يورو إلى 539 مليون يورو بسبب الخسائر الكبيرة لشركة "سيمنس جاميسا" لصناعة توربينات الرياح وارتفاع معدل الضرائب.