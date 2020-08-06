وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يبدأ جولة أوروبية بزيارة براغ الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور العاصمة التشيكية براغ الأسبوع المقبل، في أول محطة من جولته التي تشمل دولا بشرق ووسط أوروبا.



وقال بومبيو في مؤتمر صحفي " سوف أغادر الاثنين المقبل إلى جمهورية التشيك وسلوفينيا والنمسا وبولندا، جميعها دول صديقة لأمريكا. أتوقع أن تكون جولة مهمة وبناءة للغاية".



ومن المقرر أن يزور كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في رحلته سلوفينيا والنمسا وبولندا لمناقشة قضايا تشمل شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول وسحب القوات الأمريكية من ألمانيا.



وقالت الوزارة في بيان إن بومبيو سيلتقي خلال محطته الأولى مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس لمناقشة "التعاون في مجال الطاقة النووية ومبادرة البحار الثلاثة والجهود المبذولة لمواجهة الأعمال الخبيثة لروسيا والصين الشيوعية".



ومن المقرر أن يلتقي أيضا وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريتش في مدينة بيلزن.



وأوضح بيتريتش لمحطة إذاعية محلية أنه لن يتم مناقشة سحب واشنطن لقوات أمريكية من ألمانيا، مضيفا أنه لن يتم إعادة تمركز القوات الأمريكية في جمهورية التشيك.



وسيتوجه بومبيو بعد ذلك إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا الخميس المقبل لمناقشة "الطاقة النووية وتكامل غرب البلقان" مع رئيس البلاد بوروت باهور ورئيس الوزراء يانيز سانشا، وفقا لوزارة الخارجية.



كما أنه من المقرر أن يوقع إعلانا مشتركا حول تكنولوجيا الجيل الخامس مع وزير خارجية سلوفينيا، وسط حملة أمريكية للضغط على الحلفاء لمنع شركة هواوي الصينية من طرح شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، زاعما أن الحكومة الصينية يمكن أن تخترق أجهزة الاتصالات الخاصة بالحكومة السلوفينية.



ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في فيينا بعد غد الجمعة مع المستشار النمساوي زباستيان كورتس ووزير خارجية البلاد ألكسندر شالينبرج، وكذلك مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.



وسيلتقي بومبيو أيضا بالرئيس البولندي أندريه دودا خلال جولته الأوروبية.



وتأتي زيارة بومبيو بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي عن خططها لسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا، ليبلغ عدد القوات هناك 24 ألف بدلا من 36 ألف. وسوف يتم إعادة تمركز نحو 5600 جندي داخل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حين سوف يعود 6400 جندي لأمريكا.