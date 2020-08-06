رئيس سفاجا تتفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، مدارس المدينة، للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية، والوقوف على أية ملاحظات أو أحتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فوري.

رافق "رئيس المدينة" سكرتير المدينة، وعددا من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية ومدير الإدارة التعليمية بسفاجا.

وخلال الجولة، شددت المغربي على ممثلى كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنيين وخاصة كبار السن، والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

وأوضحت أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية سعت إلى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية لتوفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أي خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار وتوفير مجموعات عمل من الشباب لإرشاد الناخب عن رقم واسم لجنته.

يذكر أن مصر ستشهد استحقاق انتخابي جديد مع عقد انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس، عبر الاقتراع السري المباشر، ليتم الإعلان عن النتائج في 19 من أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.