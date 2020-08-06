رئيس الوزراء الأسترالي: تدابير كورونا في فيكتوريا تمثل صفعة قوية للاقتصاد

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن تدابير الإغلاق الصحي الصارمة التي تم تنفيذها هذا الأسبوع في ولاية فيكتوريا لإبطاء تفشي فيروس كورونا، سوف تؤدي إلى تراجع النمو في أستراليا بما يتراوح بين 10 - 12 مليار دولار أسترالي (7.2 - 8.6 مليار دولار أمريكي).

وأضاف موريسون، في تصريحات لصحفيين في كانبرا: "تشير التقديرات إلى أن القيود الإضافية التي تم تطبيقها في فيكتوريا في أغسطس وسبتمبر ستقلص حجم الاقتصاد الحقيقي، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ربع سبتمبر بنسبة تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار". وقال: "إنها صفعة قوية.. صفعة قوية".

وتابع موريسون أن التأثير المشترك على الناتج المحلي الإجمالي للقيود الجديدة في فيكتوريا، والتي بدأت يوم الخميس وستظل سارية حتى 13 سبتمبر، "من المتوقع أن يكون في حدود 10 إلى 12 مليار دولار، مما يخصم حوالي 2.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي".

وقال موريسون إن الزيادة في "البطالة الفعلية"، والتي تشمل أولئك الذين لا يبحثون عن عمل أو عمال بدوام جزئي يعملون لساعات أقل، تقدر بما يتراوح بين 250 ألفا و400 ألف شخص.

وبعد دقائق من تصريحات موريسون، قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إنه تم تسجيل 471 إصابة أخرى في الولاية منذ أمس، ليصل الإجمالي إلى 13469 حالة.

كما أكد 8 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 170 وفاة في فيكتوريا، أي أكثر من نصف إجمالي الوفيات في أستراليا البالغ عددها 247 منذ بداية الجائحة.