أديداس تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 600 إلى 700 مليون يورو في الربع الثالث

استبعدت شركة اديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية، تراجع عائداتها في الربع الثالث بنفس الحدة التي تراجعت بها في الربع الثاني بسبب كورونا.

وأعلنت الشركة أنها تتوقع أن تحقق في الفترة بين يوليو الماضي وسبتمبر المقبل، أرباح تشغيل بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 مليون يورو، مقابل خسائر بقيمة 306 مليون يورو كانت الشركة سجلتها في الربع الثاني.

وأضافت الشركة أنه لا يزال من المتعذر إعطاء نظرة مستقبلية لمجمل العام بسبب استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كورونا.

وخلال طرحه للأرقام الأولية للربع الثاني، قال كاسبر روستيد، الرئيس التنفيذي للشركة: "وففا لكل ما نعرفه اليوم، ستستأنف أعمالنا تعافيها في الربع الثالث".

كانت الشركة قد مددت عقد روستيد قبل أيام قليلة.