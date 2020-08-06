الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 30 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 37 حالة إصابة جديدة بينها 30 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84 ألفا و528 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن 27 من حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم و3 في مقاطعة لياونينج، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 في شنجهاي وحالة واحدة في كل من مقاطعتي شاندونج وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2110 حالات غادر منها 2008 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79057 شخصا، مشيرة إلى أن 23985 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 474 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض بينها 7 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 282 حالة منها 117 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3754 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 43 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 476 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2314 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.