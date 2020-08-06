مسؤول فرنسي: إصابة 24 فرنسيا في انفجار بيروت

أعلن سكرتير دولة لدى وزير أوروبا والشئون الخارجية بفرنسا جان باتيست ليموين إصابة 24 فرنسيا في انفجار مرفأ بيروت، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

أورد راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، هذا النبأ دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو قد أعلنت في وقت سابق أن المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس - الذي يعيش في لبنان للمشاركة في مشاريع ترميم مبان تراثية دمرتها الحرب - بين الضحايا الفرنسيين الذين لاقوا حتفهم في انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن انفجار بيروت نتج، بحسب السلطات اللبنانية، عن تخزين 2750 طنّا من نيترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ المدينة "من دون أيّ تدابير للوقاية".. ويعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد سنوات شديدة الاضطراب منذ عقود.