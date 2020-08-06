تشميع مركز لعلاج الإدمان بدون تصاريح بالعاشر من رمضان

قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الدكتور أحمد رمزي، مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعاشر من رمضان، وفريق طبي من المستشفى، والدكتور حسام قمحاوي، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وفريق من مفتشي الإدارة، بالإضافة إلى مفتشي إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية.

وأسفرت الحملة، عن مداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة لعلاج الإدمان بالمدينة، والذي تبين أن القائمين عليه يعالجون المدمنين بدون تصريح من الجهات المختصة، وبالمخالفة للقانون، فضلًا عن عدم وجود أي كوادر طبية وفي مكان غير مهيأ لذلك، بالإضافة إلى أن المركز غير مستوفي لأية اشتراطات صحية ويحتوي على غرف للسكن بها أكثر من 10 أسرة إقامة داخل الغرفة الواحدة وبمساحات ضيقة.

تم استدعاء قوات الشرطة والتحفظ على مدير المكان، وتبين وجود نزلاء حالتهم الصحية سيئة، بينهم مريض يشتبه في إصابته بجلة بالساق اليمنى نتيجة الحقن الخاطيء للمواد المُخدرة، ووجه وكيل الوزارة باستدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم فحص المرضي، وترغيبهم في العلاج بالمؤسسات الحكومية الرسمية مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتم تشميع المركز، ونقل النزلاء إلى مستشفى العزازي للصحة النفسية بالعاشر من رمضان، التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المركز وجد بداخله 48 مريض، وفور مداهمته هرب 21 من النزلاء عبر الأبواب الخلفية للمركز، فيما تبقى 27 مريضًا جرى نقلهم من المركز إلى المستشفى، موضحًا أن بعض المرضى أكدوا على سوء المعاملة وسوء التغذية التي عانوا منها داخل المركز، بجانب معاناتهم أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وتعرض بعضهم للاشتباه في الإصابة بالفيروس، وعدم وجود أي مجال لمكافحة العدوى بين باقي النزلاء، بالإضافة إلى توزيع أقراص من العلاج غير معلومة على المرضى.