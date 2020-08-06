وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى روسيا

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك في أول زيارة يقوم بها ماس إلى روسيا منذ اندلاع أزمة كورونا.

وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم الخميس أن ماس سيصل موسكو يوم الثلاثاء المقبل وبعد ذلك سيتوجه إلى مدينة سان بطرسبورج على بحر البلطيق.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية الزيارة التي ستستغرق يوما واحدا.

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل لقاءات العمل التي سيعقدها الوزير الألماني في روسيا.

ومن المتوقع أن يبحث ماس مع لافروف الصراع في ليبيا وشرق أوكرانيا والتكليف الذي تردد صدوره من موسكو بقتل مواطن جورجي في العاصمة برلين قبل عام.

يذكر أن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية يتوقع أن قتل المواطن الجورجي جاء بناء على تكليف من الحكومة الروسية.

كانت هذه الواقعة أثارت اضطرابات دبلوماسية كبيرة بين ألمانيا وروسيا، وانتقدت ألمانيا عدم مشاركة روسيا بشكل كاف في كشف ملابسات الواقعة.

كما ستتركز الزيارة في سان بطرسبورج على ذكرى ضحايا حصار مدينة ليننجراد في الحرب العالمية الثانية، وكان أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في المدينة بسبب حصار الجيش النازي للمدينة.

يذكر أن الحكومة الألمانية قدمت دعما بقيمة 12 مليون يورو إلى مستشفى في المدينة لقدامى المحاربين والضحايا الناجين، وذلك بناء على اتفاق بين ماس ولافروف في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي واحدة من الرحلات القليلة لماس خارج الاتحاد الأوروبي منذ بدء جائحة كورونا.

كانت آخر زيارة قام بها ماس خارج الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.

وكانت روسيا قد أغلقت حدودها منذ شهور، ولا يبدو حتى الآن أنها ستعيد فتحها في المستقبل القريب.