وصلت صباح اليوم مطار بيروت أول طائرة من من طائرات الجسر الجوي المصري، محملة بتسعة أطنان من المواد الطبية والإغاثية.

كان في استقبال الطائرة السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي.

وفي وقت سابق من مساء أمس؛ أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء، بوزير الصحة اللبناني حمد حسن، وذلك في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا والوقوف جنبًا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت أول أمس الثلاثاء، داعية المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للبنان الشقيق، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بكافة أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجاري إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.