الحكومة اللبنانية: نتعهد بإعادة بيروت إلى ما كانت عليه قبل حادث انفجار المرفأ

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، إن الحكومة اللبنانية تعهدت بإعادة بيروت إلى ما كانت عليه قبل حادث انفجار المرفأ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين الغذاء الكافي، مشيرة إلى منع صرف الدقيق إلى غير الأفران، حتى لا يحدث احتكار.

وتوجهت بالشكر لكل الدول التي دعمت لبنان خلال الأزمة التي تمر بها، قائلة إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة غدًا إلى لبنان لها قيمتها المعنوية.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و100 مفقود ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.