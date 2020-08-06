استطلاع رأي: ارتفاع نسبة تأييد ماكرون 4 نقاط مئوية إلى 39%

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ارتفع معدل تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 4 نقاط مؤية ليصل إلى 39% في أغسطس، وفقا لاستطلاع شهري أجراه معهد إيلاب لصالح إذاعة "راديو كلاسيك"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويتطابق معدل التأييد لماكرون مع معدل أبريل، وهو الأعلى منذ يونيو 2018.

وبلغ معدل تأييد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس 36 % في أغسطس، وهو ما يماثل معدل سلفه إدوارد فيليب في مايو 2017، وبانخفاض 7 نقاط مؤية عن معدل تأييد فيليب في يوليو.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد إيلاب 1002 من الاشخاص البالغين عبر الإنترنت يومي الرابع والخامس من أغسطس.