دراسة: انخفاض معدل الوفاة جراء الإصابة بكورونا في اليابان مقارنة بالدول الأخرى

أظهرت دراسة حديثة انخفاض معدل الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في اليابان مقارنة بالدول الأخرى.

وأشارت الدراسة - حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس - إلى وفاة أقل من 8% من المصابين بفيروس كورونا والذين يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات، أي بنسبـة أقـل بكثير من الدول الأخرى.

وفي السياق ذاته، أفاد المركز الوطني للصحة العالمية والطب في اليابان بأنه من بين 2600 شخص دخلوا إلى المستشفيات في حوالي 230 منشأة طبية بين مارس ويونيو الماضيين، توفي 5ر7 % مقارنة بـ 28% في الصين و26% في بريطانيا و21 إلى 24% في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأقر المركز الطبي بأن معايير الاستشفاء تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن الأمر يعزى إلى قلة عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري في اليابان.

وأفاد بأن الدراسة أضافت دليلاً على أن المسنين الذكور المصابين بأمراض مزمنة ولهم ماضٍ في التدخين أكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد-19 الحادة.

وأشار مركز الصحة العالمية والطب في اليابان إلى أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بأعراض حادة ويحتاجون إلى إمدادات الأكسجين الطبي أو التنفس الصناعي، لافتا إلى تعافي 77 % من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين لا يحتاجون إلى إمدادات الأكسجين الطبي بدرجة تسمح لهم بمغادرة المستشفيات.

ووفقًا للدراسة اليابانية، أظهر معظم المرضى الأعراض المعتادة للإصابة بالفيروس من سعال وحمى وخمول، في حين اشتكى العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة من الصداع وفقدان حاستي التذوق والشم.

وفي هذا الصدد، قال نوريو أوماجاري مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في اليابان: "سنفحص بعد ذلك فعالية الأدوية وكذلك العلاقة بين الأعراض ونمط حياة المرضى".