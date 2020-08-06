 وزير يحذر من تعرض البرازيل لجحيم حال استمرار معدلات الإنفاق الحالية - بوابة الشروق
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وزير يحذر من تعرض البرازيل لجحيم حال استمرار معدلات الإنفاق الحالية

برازيليا - د ب أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 9:43 م

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس في مؤتمر عبر الهاتف نظمته المؤسسة الدولية للحرية، إن النفقات التي يتم صرفها خلال جائحة فيروس كورونا يجب أن تقتصر على عام 2020، محذرا من أن البرازيل ستواجه "جحيما" إذا استمرت معدلات الإنفاق على هذا المنوال.

وأضاف الوزير في تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أنه يتعين أن تكون أجندة الإصلاح قوية ، وأن يتم تنفيذها سريعا بعد انقضاء الجائحة.

وأوضح جويديس أنه يتم اقتراح فرض ضرائب على المعاملات الرقمية لتحل محل ضرائب "غبية" مثل تلك الضرائب المفروضة على الأجور.

وأشار الوزير إلى أنه إذا أسهمت الضرائب الجديدة في زيادة الإيرادات، سيتم خفض ضرائب أخرى، حتى لا تحدث أي زيادة في الأعباء الضريبية.

وتوقع الوزير أن ينمو اقتصاد البرازيل بمعدل من 3 إلى 4 بالمئة العام المقبل.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة البرازيلية في غضون شهرين عن خصخصة 3 إلى 4 شركات مملوكة للدولة.

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