 وزير الدفاع التونسي يشدد على وقوف بلاده مع لبنان في محنته - بوابة الشروق
الخميس 6 أغسطس 2020 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع التونسي يشدد على وقوف بلاده مع لبنان في محنته

انفجار بيروت
انفجار بيروت
تونس - د ب أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 8:07 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 8:07 م
شدد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، اليوم الخميس، على وقوف بلاده مع لبنان في محنته واستعداده لتلبية الاحتياجات التي يطلبها لاحتواء آثار كارثة التفجير الذي خلف ضحايا ودمارا هائلا في بيروت.

وقال الحزقي لدى إشرافه اليوم على إقلاع طائرتين عسكريتين محملتين بمواد طبية وغذائية إلى لبنان "أردنا أن نعبر عن تضامنا مع الشعب اللبناني في هذه المحنة من خلال هذه الحركة".

وتابع الوزير "تحادثت اليوم مع وزيرة الدفاع اللبنانية وعبرت لها عن استعدادنا المطلق لتلبية الحاجيات التي يطلبونها".

كان الرئيس قيس سعيد أعلن أمس عن استعداد تونس ارسال إطارات (أطقم) طبية وشبه طبية، فضلا عن جلب مئة جريح من المصابين والتكفل بعلاجهم ورعايتهم في المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية.

وقال وزير الصحة بالنيابة الحبيب الكشو اليوم، إن هذا يتوقف على ما سيطلبه لبنان، مضيفا "نحن نتواصل معهم من أجل ما يحتاجونه في الأيام المقبلة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك