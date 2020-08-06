فنلندا تعيد فرض قيود على القادمين من بلجيكا وهولندا لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، إلزام المسافرين العائدين إلى فنلندا من بلجيكا وهولندا بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولتين.وسيدخل القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وتحتاج الدولتان، قبل إلغاء شرط العزل الذاتي، إلى الوصول إلى مستوى من الإصابات بالفيروس لا يزيد عن ثمانية إصابات جديدة بحد أقصى لكل 100 ألف شخص خلال فترة الأسبوعين السابقين على إلغاء العزل الذاتي.

وقالت الحكومة إنه على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة في ألمانيا والدنمارك، إلا أن قواعد العزل الذاتي لم يتم تطبيقها حتى الآن على الدولتين حيث يمكن تتبع الزيادات ونسبها إلى حالات التفشي المحلية.

وأعادت فنلندا منذ أسبوع فرض قيود على النمسا وسلوفينيا وسويسرا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدول الثلاث.

وفي غضون ذلك، تم تمديد القيود المفروضة على السفر إلى فنلندا من التشيك وفرنسا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وسجلت فنلندا حتى اليوم الخميس 331 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ونحو 7500 إصابة.