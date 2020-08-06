لافروف يشدد على ضرورة استبعاد احتمالية نشوب حرب نووية

شددّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الحاجة إلى استبعاد احتمالية نشوب حرب نووية.

وأوضح لافروف، خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال التذكاري بمرور 75 على قصف مدينة هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية: "باعتبارنا دولة حائزة للسلاح النووي، فإن روسيا تقرّ بمسئوليتها عن الأمن الدولي والاستقرار العالمي والإقليمي".

واستطرد قائلا، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس: "نحن على دراية بالتأثير الذي يمكن أن ينجم عن استخدام الأسلحة النووية.. بلادنا تنتهج سياسة السلام وعدم المواجهة فيما يتعلق بالشئون الدولية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن نلاحظ اليوم ببالغ القلق تراجع النظام الدولي فيما يتعلق بمجال الحد من التسلح ونقض المعاهدات وتجاهل مبادئ الأمن غير المنقوص للدول، فضلا عن الزيادة الملحوظة في المخاطر النووية.. فثمة تحول يمقلق في السياسات العقائدية على الصعيد العسكري والسياسي نحو فكرة قبول استخدام الأسلحة النووية كوسيلة من وسائل الحرب".

واختتم لافروف كلمته قائلا: "نحن في حاجة للقضاء على خطر المواجهة العسكرية بين القوى النووية واستبعاد احتمالية نشوب الحرب النووية".