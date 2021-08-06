تألق زيزو وحامد في تدريبات الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق وشهدت الجلسة ، رسائل تحفيزية، حيث أكد المدير الفني للاعبين ضرورة خوض اللقاء من أجل الفوز فقط.

كما شهد مران الفريق، مجموعة من التدريبات الفنية تم التركيز خلالها، على إنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن، حيث حرص كارتيرون على تصحيح أوضاع اللاعبين في أكثر من موقف مختلف.