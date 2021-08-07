الأمم المتحدة تعين دبلوماسيا سويديا مبعوثا جديدا لليمن

عين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، الدبلوماسي السويدي، هانز جروندبرج، مبعوث المنظمة الخاص الجديد إلى اليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوا، على تعيين جروندبرج، هذا الأسبوع ليحل محل مارتن جريفيث الذي تم تعينه منسقا للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بعد محاولاته خلال الثلاث السنوات الماضية التوسط لإنهاء الصراع في اليمن، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وظل الدبلوماسي جروندبرج يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن منذ سبتمبر 2019.

وقال دبلوماسيون إن مسؤولين بالأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن لاستطلاع آرائهم، بحلول منتصف يوليو، وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على تعيينه.

ويعد جروندبرج مختصا في شؤون الشرق الأوسط، وسبق له أن تولى تمثيل بلاده والاتحاد الأوروبي في عدد من عواصم العالم.