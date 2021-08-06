تفشي كورونا مجددا في آسيا مع ارتفاع الإصابات بالصين

تشكل سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا تحديا للمناطق التي حققت أكبر نجاح في احتواء الآثار الاقتصادية لمرض كوفيد-19، حيث فرضت دول آسيوية إغلاقا تاما مجددا، وسجلت أخرى أعلى معدلات للوفيات في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وسجلت الصين 101 إصابة اليوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية خلال أكثر من ستة أشهر، وتعهدت بالتوسع في صادرات اللقاح المضاد للفيروس بشكل كبير.

وفي الولايات المتحدة، تدرس إدارة الرئيس جو بايدن استخدام سلطات تنظيمية اتحادية والتهديد بسحب أموال اتحادية من مؤسسات لدفع الأمريكيين للحصول على تطعيم.

من ناحية أخرى، فصلت شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية ثلاثة موظفين لحضورهم المكتب بدون تطعيم. وتعمل شركات بلاك روك وويلز فارجو وأمازون على تأجيل خططها للعودة للعمل من المكاتب.