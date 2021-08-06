سويسرا تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد طوكيو

أحرزت سويسرا اليوم الجمعة الميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.



وتغلب الثنائي جوانا هايدريتش و على الثنائي أنستسيجا كرافتشينوكا وتينا جراودينا في المجموعتين 21 / 19 و21 / 15 .



وتقام مواجهة النهائي، التي تحسم الميداليتين الذهبية والفضية، في وقت لاحق اليوم بين الثنائي الأسترالي تاليكا كلانسي وماريافي أرتاتشو ديل سولار والثنائي الأمريكي أبريل روس وأليكس كلينمان.