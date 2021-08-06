 سويسرا تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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سويسرا تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 4:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 4:29 ص

أحرزت سويسرا اليوم الجمعة الميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.

وتغلب الثنائي جوانا هايدريتش و على الثنائي أنستسيجا كرافتشينوكا وتينا جراودينا في المجموعتين 21 / 19 و21 / 15 .

وتقام مواجهة النهائي، التي تحسم الميداليتين الذهبية والفضية، في وقت لاحق اليوم بين الثنائي الأسترالي تاليكا كلانسي وماريافي أرتاتشو ديل سولار والثنائي الأمريكي أبريل روس وأليكس كلينمان.


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