الآلاف في كوريا الشمالية يضطرون للخروج من منازلهم بسبب الفيضانات

أفادت تقارير إعلامية بأن آلاف الأشخاص في كوريا الشمالية أضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات الشديدة.

وأفادت محطات تلفزيونية كورية جنوبية، اليوم الجمعة، نقلا عن التلفزيون الحكومي في الشمال، أن هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد على مدار أيام أدى إلى حدوث فيضانات.

وتم نقل نحو 5000 شخص إلى ملاذ آمن. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبلغ منسوب المياه أسطح المنازل، بحسب الصور التي بثها التلفزيون الكوري الشمالي. وتضرر أكثر من 1170 منزلا. كما دمرت الفيضانات عددا من الجسور.

وبلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار 600 ميلليمتر في مقاطعة جنوب هامجيونج خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ضرب هطول الأمطار مناطق زراعة الأرز في الشمال، مما أثار مخاوف في كوريا الجنوبية من أن الفيضانات قد تؤدي إلى مزيد من النقص في المحصول في الشمال.

وفي حزيران/ يونيو، كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعد السكان للوضع الغذائي "المتوتر" بعد إعصار ضرب الإنتاج الزراعي العام الماضي.