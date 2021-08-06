وكيل تموين المنيا: إحالة المخالفين بالأوكازيون الصيفي للنيابة العامة

حذر الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، من قيام أصحاب بعض المحال بوضع لافتات الأوكازيون دون الحصول علي ترخيص، مؤكدا أنه سيتم الإحالة للنيابة العامة للمخالفين، كما حذر أصحاب المحال المشاركة بالأوكازيون، بالالتزام بالأسعار، والخامات المعروضة، والغش التجاري.



وأعلن على استمرار الحملات المكثفة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي، والحاصلة على ترخيص، لمتابعة مدى الالتزام بوضع الأسعار السابقة، والتخفيض للأوكازيون.



وقال "يوسف" نقوم حاليا، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بفحص طلبات جديدة من أصحاب المحلات للمشاركة في الأوكازيون، بجميع مدن المحافظة التسع حتي نهاية شهر أغسطس الجاري.