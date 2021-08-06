 المكسيك: إعطاء 68 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
الجمعة 6 أغسطس 2021 8:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الأداء المتميز.. هل يحقق منتخب اليد المصري ميدالية أوليمبية في طوكيو؟
النتـائـج تصويت

المكسيك: إعطاء 68 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 7:18 م

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء  8ر68 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بنحو 787 ألفا و 534 جرعة في اليوم الواحد. وبحسب هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك خمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 33 أسبوعا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 92ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 243 ألفا و 165 حالة وفاة. وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و 23 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك