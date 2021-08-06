سفير موسكو بالقاهرة: توريد مئات الآلاف من جرعات لقاح سبوتنيك V إلى مصر

قال سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، إن مصر سجلت لقاح كورونا الروسي «سبوتنيك V» شهر فبراير من هذا العام، لافتًا إلى إمكانية استخدام اللقاح قانونيًا على الأراضي المصرية، منذ هذا التاريخ.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أنه «تم التوصل إلى اتفاق لتوريد 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V»، متابعًا: «بدأ التوريد ووصلت بالفعل مئات الآلاف من الجرعات من هذا اللقاح».

وأشار إل أن «روسيا ورّدت عددًا من الشحنات من اللقاح الروسي إلى القوات المسلحة المصرية والرياضيين المصريين عبر وزارة الرياضة الروسية»، قائلًا إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الموزع الروسي لهذا اللقاح وإحدى شركات الدواء المصرية؛ لإنتاج «سبوتنيك V» في القاهرة.

وتابع: «الآن يتم نقل التكنولوجيا، ونأمل أنه بحلول الخريف تستطيع الشركة إنتاج اللقاح في مصر، هناك خطط لإنتاج 40 مليون جرعة في العام من أجل توفير احتياجات المصريين، وتصدير هذا اللقاح إلى دول أخرى، على سبيل المثال دول إفريقيا».

وذكر أن «جائحة كورونا شر كبير لكنها في الوقت نفسه فتحت مجالات جديدة للتعاون بين مختلف دول العالم، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل في مجال الصحة»، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للتعاون في المجالات المختلفة.

وعن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، أعرب عن أمنياته في إجراء القمة المصرية الروسية وتنظيم اللقاء على أعلى مستوى عندما يتحسن الوضع الخاص بالجائحة، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان علاقات الود والأخوة بينهما.

وذكر أن الرئيسين كانا يتحدثان ويتواصلان إما عبر الهاتف، وإما من خلال الخطابات المتبادلة في الفترة التي لم تكن هناك لقاءات بين الجانبين، مضيفًا أن الأمر يُشير إلى مستوى علاقات الحوار ذي الثقة المتبادلة بين مصر وروسيا.